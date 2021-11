Controlli straordinari dei carabinieri a Latina, Sabaudia, Pontinia e Sezze: denunce e sequestri

Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Latina. Particolare riguardo è stato posto a quelli attinenti alla circolazione stradale ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, maggiormente accentuati durante i fine settimana.

Le pattuglie impiegate sono state numerose così come i controlli ed i risultati ottenuti in tutto il territorio della provincia.

Tra i comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia e Sezze, nel corso della serata di ieri:

1 persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di 11.45 gr. di hashish, 2.10 gr. di cocaina ed 1 gr. di marijuana;

1 persona denunciata per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm;

2 persone denunciate per guida in stato di ebrezza alcolica;

1 persona denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti dell’alcoltest;

5 persone segnalate alla prefettura per detenzione illecita di sostanza stupefacente ad uso personale, occasione in cui sono stati rinvenuti e sequestrati in totale 2.5 gr. di hashish, 2.76 gr. di cocaina e 6.65 gr. di marijuana.

Tutto il materiale stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e penale.