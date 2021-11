Nella notte incidente fatale per 2 giovani avellinesi

Il territorio irpino si è destato questa mattina con il dolore nell’anima. Si è infatti verificato un Incidente stradale in cui sono morti due giovani. L’incidente si è verificato verso le 4.30 nella Frazione Calore, sulla SS 90, per cause in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo della Volkswagen New Beetle, schiantandosi contro un muretto.

Danneggiata anche una vettura parcheggiata nei pressi. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori e anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda (CE) e i carabinieri. Presenti anche le squadre Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione.

Scontro fatale

Purtroppo per entrambi i giovani che erano a bordo dell’auto, non c’è stato scampo.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, le salme sono state trasportate all’ospedale “Rummo” di Benevento. I 2 giovani vittime del terribile incidente sono un 19enne di Montemiletto (AV) e un 21enne di Pietradefusi (AV).

La giornata in memoria delle vittime della strada

Al dolore per la perdita prematura di 2 giovani si aggiunge il fatto che proprio oggi ricorre la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno, la terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari, proclamato per la prima volta dall’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) nel 2005.