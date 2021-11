Milano, ragazzo investito da un’auto sulla tangenziale Est: muore

Milano. Nella notte tra sabato e domenica, un ventenne è morto dopo essere stato investito da un’auto. E’ accaduto alle ore 3 e 30 circa, presso la carreggiata nord della tangenziale Est meneghina, la A51. Secondo i primi riscontri, è probabile che il giovane stesse camminando a piedi sulla tangenziale. Non sappiamo perché.

All’altezza dello svincolo Camm, una vettura ha travolto il ragazzo, che è stato sbalzato a diversi metri di distanza: chi guidava, probabilmente in quel momento non si è accorto della presenza del pedone. Sono giunte sul posto un’ambulanza e un’auto medica del 118. Il 20enne è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Città Studi: aveva ferite e fratture multiple. A causa dei traumi, tuttavia, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Hanno attuato i rilievi gli agenti della sezione ovest della Polstrada di Milano. Per ora è escluso che il 20enne abbia avuto un incidente con la sua auto e sia sceso prima di essere travolto. Infatti non c’erano altri veicoli sul luogo dell’impatto. L’automobilista si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi. Gli investigatori della Polstrada dovranno ora comprendere perché la vittima fosse a piedi sulla Est.