436 tamponi e 34 positivi. Cosa sta succedendo in Irpinia?

A che punto siamo in Irpinia per quanto riguarda i positivi da Covid 19? La situazione è sotto controllo o ci sono luoghi che meritano particolare attenzione. E soprattutto qual è il tasso di positività oggi in Irpinia? A queste domande risponde l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino che nel suo report quotidiano, informa circa la situazione odierna.

E infatti l’Asl fa sapere che su 436 tamponi effettuati sono risultate positive a covid, 34 persone. Il numero maggiore di positivi si riscontra a Grottaminarda, a Monteforte Irpino e ad Avellino (a darne conto è sempre l’Asl)

Il tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è 7,8%.

I numeri dei Comuni:

– 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 1, residente nel comune di Ariano Irpino;

– 1, residente nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 3, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 1, residente nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Forino;

– 2, residenti nel comune di Gesualdo;

– 5, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Montefalcione;

– 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 2, residenti nel comune di San Mango sul Calore;

– 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Tufo.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.