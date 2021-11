Principali lavori stradali a Bologna dal 22 novembre 2021

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 22 novembre 2021. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online.

Guarda la mappa





Lavori in fase di attivazione



Via Nosadella, tra via del Fossato e via Saragozza, strada chiusa all’altezza dei civici 15-23 tra i giorni 22 e 26 novembre nella fascia oraria 9-16 per smontaggio ponteggio edile e tra i giorni 29 novembre e 23 dicembre nella fasce orarie 9-13 e 14-16 per lavori edili.

Via Beverara/Via Bignardi dal 24 novembre, posa di una scaletta metallica provvisoria di collegamento dal percorso Lungo Navile al ponte. Deviazioni del percorso con indicazioni sul posto. Termine previsto: 26 novembre

Via degli Ortolani dal 22 novembre avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi tra il civico 12 e via Po (lato direzione via Po). Termine previsto:30 novembre



Lavori in corso



Via dell’Angelo Custode, dall’incrocio con via Toscana a via del Picchio, ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per lavori di riqualificazione della rete viaria e dei marciapiedi. Termine previsto: 30 aprile 2022.

Via Castelfidardo è chiusa tra l’incrocio con via D’Azeglio e via Libertà per lavori di ripristino della fognatura Hera. I lavori sono iniziati in pronto intervento e prevedono alcune deviazioni indicate sul posto. Termine previsto: 10 dicembre.

Via Marescalchi, tra piazza Galileo e via de’ Fusari, transito vietato ai veicoli di altezza superiore ai 2,20 metri per la presenza di un cantiere edile. Termine previsto: 30 novembre.



Via di San Luca, dall’arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, ha restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 31 dicembre.

Via Andrea Costa, nel tratto tra viale Carlo Pepoli e via Luigi Busi, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto per il completamento del progetto: 31 marzo 2022



Via Persicetana, presso il sovrappasso autostrada A14 ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia (in entrambe le direzioni) per lavori della società Autostrade per l’Italia per la riqualificazione delle barriere di sicurezza del cavalcavia. Termine previsto: 30 novembre.

Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili, fino al 31 dicembre.

Via del Triumvirato, dalla rotonda Faccioli (tangenziale) alla rotonda Vicinelli (sottopasso ferroviario) ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia e eventuale senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e di rifacimento delle reti di raccolta delle acque. Termine previsto: 31 dicembre.

Via SanMamolo, proseguono i lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali, tra civico 116 e il civico 72, è previsto un restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia. E’ inoltre prevista la sistemazione della pavimentazione stradale che verrà eseguita per fasi con restringimenti della carreggiata nel tratto interessato dai lavori. Termine previsto: 8 dicembre.



Via Benazza, in prossimità del cavalcavia sopra l’autostrada A14, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, per lavori della società Autostrade per l’Italia spa di riqualifica delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 30 novembre.

Via Stalingrado, in corrispondenza del sottovia tangenziale, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie, su entrambe le direzioni di marcia, per lavori della società Autostrade di manutenzione straordinaria alle spalle del ponte. Termine previsto: 20 dicembre.

Via Stalingrado, nella semicarreggiata direzione centro tra l’incrocio con il ponte ferroviario in corrispondenza di via O. Bonvicini e l’incrocio con via della Manifattura, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie di marcia. Interruzione della pista ciclabile presente in via della Manifattura direzione centro all’incrocio con via Ferrarese e deviazione delle biciclette sulla pista ciclabile di via Ferrarese, per lavori stradali relativi alla realizzazione del Nuovo Tecnopolo Termine previsto: 31 dicembre.

Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo fino al 31 dicembre.

Via delle Moline, divieto di transito in vista dell’attuazione dell’assetto definitivo della circolazione. Termine previsto: 15 dicembre.



Via Arcoveggio, in corrispondenza del sottopasso autostradale ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di manutenzione della società Autostrade. Termine previsto: 31 dicembre.

Parco dei Cedri, alla passerella sul Torrente Savena restringimento del percorso ciclopedonale per indagini di verifica strutturale e messa in sicurezza del ponte. Termine previsto: giugno 2022.

Via Saragozza, dall’incrocio con via Audinot all’arco del Meloncello, restringimento della carreggiata stradale con eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30 in caso di necessità per il riassetto della carreggiata e realizzazione nuovi marciapiedi. Termine previsto: 31 dicembre.

Piazza Roosevelt-Via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 22 agosto 2022.

Via dell’Indipendenza nel tratto tra Via Irnerio e via Righi, con direzione centro, ha restringimenti della carreggiata stradale per lavori di sistemazione dei cubetti della pavimentazione. Termine previsto: 28 novembre.

Viale Togliatti in corrispondenza del ponte Bacchelli sul fiume Reno, ha un restringimento di entrambe le semicarreggiate stradali da tre a due corsie di marcia per lavori di manutenzione allo spartitraffico. Termine previsto: 30 novembre.



Via del Rondone/Azzogardino ha restringimenti della carreggiata per la sistemazione dei cubetti di pietra della pavimentazione stradale. Termine previsto: 27 novembre

Via Emilia Ponente, ponte stradale sul fiume Reno, denominato Pontelungo, dalle 20 del 19 novembre alle 6 del 22 novembre, istituzione del senso unico di circolazione con direzione centro per lavori di rimozione della linea di contatto e dei pali della filovia Tper. Intervento legato al progetto di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte. Leggi la notizia.