Roma, sulla torre per guardare il panorama: precipita studente francese

Roma. Era l’alba nei pressi della stazione Termini. Uno studente francese di 21 anni, a Roma per motivi di studio, è morto: è precipitato dalla torre Santa Bibiana, da un’altezza di 20 metri. Probabilmente era salito dalla scala esterna della torre con un paio di amici: volevano guardare il panorama di Roma dall’alto. Lui soltanto è scivolato in una cisterna interna. Le indagini sono in corso, a opera della Polfer. Sono intervenuti anche 118 e Vigili del Fuoco.

Gli investigatori sono all’opera: ascoltano gli amici della vittima, che avevano trascorso con lui la serata. Si tratta di ricostruire l’accaduto: con ogni probabilità si è trattato di un incidente. Un amico ha dato l’allarme. E’ possibile che i ragazzi avessero consumato alcolici.