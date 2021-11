Segnaletica stradale fai da te a Terracina…

E’ apparso su facebook l’annuncio da parte di un utente che segnalava la presenza di un tombino pericoloso a Terracina.

Per la precisione, il pericolo si trova in Via La Neve, altezza con incrocio Via Stradone della Valle.

A fare simpatia, però, è la foto a corredo che vedete riportata su questa pagina. Ora, non è dato sapere chi abbia posto la singolare accozzaglia di elementi a salvaguardia degli automobilisti (e soprattutto dove abbia preso il nastro della polizia municipale…), ma merita comunque un 10 per la fantasia, ed un voto altrettanto alto per il senso civico

Il tutto, ovviamente, nella speranza che chi di dovere non solo applichi al più presto la segnalazione idonea ma, magari, si adoperi per eliminare il pericolo.