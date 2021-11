VIS SEZZE – PONTINIA CALCIO 4-2

Vis Sezze (4-3-3): Caruso, Franchin, Di Trapano, Valente, Marchetti, Giannone, Compagno (41’ st Rieti), Peressini (47’ st D. Mollo), Onorato, Palluzzi (29’ st M. Mollo), Loria. A disposizione: Paccariè, Cecconi, Diaco, Hajdari, De Angelis, Mihalache. Allenatore: F. Catanzani.

Pontinia Calcio (4-3-3): Stefanini, Mandatori, Antelmi, De Martino, Di Tullio, Balba, Cisse (46’ st Cerocchi), De Santis, Esposito, Aquilani, Malandruccolo (14’ st Tornesi). A disposizione: Giaconia, Piersanti, Pacifici, Iacobelli, Utzeri, Libonatti, Tempesta. Allenatore: U. Coco

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale (Di Mambro di Cassino e Pashuku di Albano Laziale).

Marcatori: 8’ pt Onorato (VS), 20’ pt Aquilani [rig.] (P), 5’ st Esposito (P), 11’ st Giannone [rig.] (VS), 43’ st M. Mollo (VS), 50’ st Loria (VS)

Ammonito: 28’ pt Compagno (VS). Espulsi: 11’ st Mandatori [doppia ammonizione] (P), 45’ st Stefanini [doppia ammonizione] (P). Note: 40’ st Caruso para un calcio di rigore a De Martino. Recupero: 2’ pt, 6’ st.