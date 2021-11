Arrestato topo d’auto in via dei Mille

Via dei Mille, ore 23.40

La Polizia di Stato ha arrestato ieri sera un marocchino di 27 anni per il reato di tentato furto aggravato.

Un assistente capo dell’UPGSP, mentre si recava a prendere servizio presso la Caserma P. Ilardi di Sturla, ha visto il 27enne, conosciuto per i suoi reati, aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta in via dei Mille ed ha deciso di parcheggiare la sua vettura per osservarlo meglio.

Questa mossa ha consentito al poliziotto di vedere il ladro cercare di aprire alcune vetture parcheggiate per poi intrufolarsi all’interno di una di queste.

A quel punto l’assistente ha immediatamente chiamato i “rinforzi” consentendo così agli agenti intervenuti di bloccare il ladro che nel frattempo aveva rubato, all’interno della macchina rovistata, una banconota da 10 euro ed alcuni effetti personali.

Il 27enne, con svariati precedenti penali per furti e spaccio e da poco scarcerato, è stato accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’AG.