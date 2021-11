Asolo, giovedì 25 novembre in sala consiliare la forza delle donne e la loro capacità di rinascere raccontate in un film

22.11.2021 – Giovedì prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è in programma una nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Asolo (Assessorato alle Politiche di Comunità e Assessorato alle Politiche Sociali) per sensibilizzare la cittadinanza sul tema tristemente attuale della violenza di genere.

Nella sala consiliare di Palazzo Beltramini, sede del municipio, con inizio alle ore 20.30, sarà proiettato il film “La vita possibile”: opera del regista Ivano De Matteo che parla di speranza, della forza delle donne e della loro capacità di rinascere.

Alla proiezione parteciperà la dott.ssa Mirela Ismaili, coordinatrice delle case rifugio per donne in difficoltà Alma e Aurora e operatrice del Centro Stella Antares.

Interverranno Rosy Silvestrini, Assessore alle Politiche di Comunità; Andrea Canil, Assessore alle Politiche Sociali e Milly Buonanno, Consigliere con deleghe alle Pari Opportunità.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero telefonico 320 4337731 (telefonare il mattino) e alla mail sociale@comune.asolo.tv.it.

Accesso consentito solo con Green Pass.