Castelfranco – Riese Pio X, contrasto agli stupefacenti in contesti giovanili, due arresti

22.11.2021 – In due distinte operazioni, concluse nelle ultime ore, i Carabinieri di Castelfranco Veneto, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il Nucleo Operativo della Compagnia, in particolare, ha fermato S.M., 26enne originario del padovano, che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre l’arrestato è stato trattenuto presso la caserma dell’Arma, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.

La Stazione di Riese Pio X ha invece tratto in arresto un 15enne del posto che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quasi 60 grammi di marijuana, parte dei quali già suddivisi in dosi. A carico del giovanissimo il Tribunale dei Minorenni di Venezia, condividendo il quadro probatorio emerso dai riscontri raccolti dai militari dell’Arma, ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa.