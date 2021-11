Catania, dotazione di oltre 185mila euro per finanziamento Piani Urbani Integrati: le dichiarazioni del Sunia

Il 7 Novembre scorso è stato pubblicato uno dei decreti attuativi del Pnrr che finalmente chiarisce all’articolo 21 i contenuti e il cronoprogramma per la predisposizione, l’attuazione e il finanziamento dei Piani Urbani Integrati. Alla Città Metropolitana di Catania è stata assegnata una dotazione di 185.486.966 euro per la cui utilizzazione occorrerà entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, presentare il progetto integrato.

Il piano dovrà essere discusso e coprogettato anche con gli enti del terzo settore. Lo comunicano la segretaria provinciale del Sunia di Catania, Agata Palazzolo, è la segretaria del Sunia Sicilia, Giusi Milazzo.

I tempi sono molto ristretti, ma per il sindacati degli edili si tratta di “un’opportunità importante” per definire interventi organici e cioè spazi sociali, educativi, presidi sanitari, aree a verde, accesso alle tecnologie avanzate, ristrutturazione edifici pubblici e/o privati e altro ancora, in aree, e in quartieri ben definiti in modo tale da ottimizzare gli interventi e ottenere il risultato di una rigenerazione che non è solo edilizia ma anche urbanistica e sociale.

“Pensiamo che non si possa perdere tempo e che il sindaco della città metropolitana debba immediatamente aprire un confronto per individuare le aree e i quartieri su cui intervenire. Restano tre mesi per elaborare il piano – spiegano Palazzolo e Milazzo –. L’obiettivo potrà essere raggiunto se ci sarà la capacità e la volontà di coinvolgere quei quartieri in cui grazie all’iniziativa di comitati e associazioni degli abitanti è già in atto da tempo un lavoro di proposta e di azione proprio in tema di rigenerazione”.