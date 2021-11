Catania, mercoledì 24 novembre seduta consiliare per surroga Barresi e diritto minori a bigenitorialità

Il presidente del Consiglio comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, ha convocato l’Assemblea cittadina nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti e in videoconferenza per mercoledì 24 novembre, alle ore 19. All’ordine del giorno della seduta, dopo le comunicazioni del presidente, c’è la surroga del consigliere comunale Andrea Barresi (dimessosi per entrare nella giunta Pogliese) dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità della consigliera Sonia Agata Sofia.

A seguire è prevista la modifica della composizione delle Commissioni consiliari permanenti I, II e IV della quali faceva parte il consigliere Barresi. In trattazione anche, dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni dei consiglieri, la delibera proposta dalla VIII commissione consiliare “Pari Opportunità-Diritti Umani-Famiglia e politiche sociali”, presieduta da Sebastiano Anastasi, riguardante il Regolamento comunale per l’istituzione e la tenuta del registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità.

Principio, questo, che consiste nel diritto del figlio a mantenere il rapporto educativo e affettivo con entrambi i genitori a prescindere dai rapporti che intercorrono tra di loro. Con l’iscrizione nel Registro, istituito all’Anagrafe del Comune, il minore risulterà domiciliato nelle residenze di entrambi i genitori, ai fini amministrativi e per l’interazione con tutti i soggetti, enti o istituzioni di riferimento. Al vaglio dell’aula, infine, una serie di mozioni, odg e interrogazioni a firma di diversi consiglieri comunali.