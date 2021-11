Colletta Alimentare: la stoccata vincente di Rossella Fiamingo

Un video della pluricampionessa olimpica catanese, Rossella Fiamingo, per invitare tutti a partecipare alla #Colletta21, è stata la novità della Presentazione che si è tenuta nell’Istituto Ventorino di Catania. Un momento di festa per stare insieme, con le mascherine ma, finalmente, in presenza.

Padroni di casa Pietro Maugeri e Santo Giordano, presidenti rispettivamente del Banco Alimentare della Sicilia e del Banco Alimentare Sicilia Occidentale, insieme al presidente della Fondazione Banco Alimentare, Giovanni Bruno, per ascoltare le storie di chi – soprattutto in questi difficili mesi di pandemia – le difficoltà dei più poveri le ha vissute in prima linea.

presentazione Colletta Alimentare a Catania

Il tour ha toccato sette città siciliane da Palermo a Catania, passando per Centuripe, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Siracusa e Giarre, per incontrare i volontari delle strutture caritative che consentono, al Banco Alimentare, di arrivare ai più deboli tutti i giorni dell’anno e non non solo in quello della Colletta Alimentare.

Rossella Fiamingo

“Le presentazioni della Colletta in Sicilia si sono concluse ieri pomeriggio e sono state – commenta Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia – un’ottima occasione per raccontare come abbiamo affrontato quest’ultimo anno e mezzo di pandemia e per sottolineare quanto sia fondamentale la sinergia tra il Banco e le realtà caritative che operano sul territorio. Una bellissima occasione per invitare a partecipare alla Colletta di sabato”.