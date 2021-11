Covid, resta sempre alto il numero dei casi giornalieri: contagi in 14 comuni della provincia di Latina

Continua a rimanere piuttosto alto il numero di casi di contagio giornalieri da covid 19 a Latina e provincia. Sono 87 i contagi riportati oggi nel bollettino della Asl, meno dei 121 riportati ieri, ma comunque molti, distribuiti su 14 dei comuni della provincia. Poco meno della metà, 39, sono concentrati nel capoluogo, per il resto casi di contagio sono stati registrati a: Aprilia 8, Cisterna di Latina 11, Cori 1, Fondi 7, Formia 1, Latina 39, Monte San Biagio 1, Pontinia 3, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 1, Sermoneta 4, Sezze 2, Sonnino 2 e Terracina 6.

Non vengono segnalate vittime, ma ci sono 3 nuovi ricoveri. Scende, come sempre durante il fine settimana, il numero delle prestazioni vaccinali offerte: sono 732 in totale (235 prime dosi, 206 seconde e 391 terze).