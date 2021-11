Disservizi per guasti alle linee telefoniche: comunicazione

Da qualche giorno sono in corso interventi per la riparazione di alcuni guasti che stanno interessando le linee telefoniche e internet del Comune dell’Aquila.

Per questa ragione, si sono verificati e possono verificarsi ancora dei disguidi per quanto concerne le comunicazioni telefoniche e l’erogazione dei servizi, in particolare quelli dei servizi demografici. I tecnici stanno lavorando ininterrottamente, per ripristinare la piena funzionalità delle linee il prima possibile. Ci si scusa per i disagi.