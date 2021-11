Dopo il misterioso rogo che nelle scorse ore ha colpito il furgoncino di una commerciante, ancora fiamme nel Salento. Questa volta l’incendio ha riguardato l’abitazione di un collaboratore scolastico ed è mistero sul movente. L’interrogativo è sempre lo stesso: si è trattato di un atto doloso e quindi intimidatorio o soltanto di puro vandalismo? L’episodio si è verificato la scorsa notte a Carmiano e ha riguardato il portone dell’abitazione dell’uomo, un 60enne del posto. L’incendio è avvenuto intorno alle 3 in via San Martino, nel paese nord salentino, ed ha annerito il prospetto dell’appartamento, nonché gli infissi dello stesso.

Fiamme nel Salento, si indaga su autori e movente

Le fiamme nel Salento, poi, si sono autoestinte, forse per via della pioggia. Il rogo sarebbe stato scatenato con l’utilizzo di un comune accendifuoco, dopo lo sversamento di un liquido infiammabile sulla porta dell’abitazione. Almeno, questa è la prima ipotesi fatta sull’episodio. Quel che è sicuro è che sul posto sono stati ritrovati dei residui di diavolina che sono stati sequestrati dai militari. Questo ritrovamento fa pensare, agli investigatori, alla matrice dolosa del gesto anche se c’è ancora mistero assoluto sul movente. Sul posto sono intervenuti i militari del posto che stanno indagando sul caso per risalire ad autori e natura del raid incendiario. Utili alle indagini potrebbero essere le videocamere di sorveglianza presenti in zona.