Giorgia Meloni domani a Mestre presenta il suo libro “Io sono Giorgia”

22.11.2021 – Sarà Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, a intervistare la Presidente di Fratelli d’Italia,

Giorgia Meloni, in occasione della presentazione del suo libro “Io sono Giorgia” in programma per domani, martedì 23 novembre, alle ore 19.00 al Teatro Corso di Mestre.



L’evento è organizzato da Fratelli d’Italia Veneto e dal coordinamento FdI di Venezia città: “Si tratta di un’importante visita della nostra Presidente, che arriva dopo i buonissimi risultati ottenuti dal partito alle ultime amministrative”, commentano il senatore e coordinatore regionale Luca De Carlo, il capogruppo in consiglio regionale Raffaele Speranzon e Fabio Raschillà, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Venezia.

“Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia rappresentano oggi l’unico partito rimasto sempre coerente con le proprie idee, vicino ai lavoratori, alle partite iva e alle imprese; per questo il consenso e l’interesse dei cittadini nei confronti delle nostre azioni sono crescenti. La presenza di Giorgia Meloni domani a Mestre sarà l’occasione di ascoltare un politico di altissimo spessore e un esempio di coerenza e concretezza”.



Per partecipare all’evento, è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata chiamando il

335/6535832 o inviando una mail all’indirizzo giorgiameloni.mestre@gmail.com .