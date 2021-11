Dopo quelli di cui vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il week end si chiude con un grave incidente in città. L’episodio è avvenuto la scorsa notte e ha visto protagoniste due vetture che si sono scontrate. Una delle due ha avuto la peggio e si è ribaltata. All’interno della Fiat 500 in questione, purtroppo, c’era un 17enne leccese che è stato trasportato con codice rosso all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il grave incidente in città si è verificato intorno all’1.20 di notte lungo viale Gallipoli, all’altezza dell’incrocio con Viale Lombardia. Oltre alla 500, come detto, è stata coinvolta un’altra auto, una Renault Modus, sulla quale viaggiavano cinque persone.

Grave incidente in città, intervento anche dei vigili del fuoco

All’interno della Fiat 500, che poi si è ribaltata e ha terminato la sua corsa coricata su un fianco, invece, c’erano quattro persone. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 che hanno provveduto a soccorrere i feriti, tra cui, come detto soprattutto, il 17enne all’interno dell’auto ribaltata. il giovane è stato trasportato con codice rosso al Fazzi di Lecce. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco che si sono occupati di liberare dalle lamiere dell’auto i quattro passeggeri che erano all’interno della Fiat 500.