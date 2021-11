Inter: Lautaro, ‘Dovevamo dimostrare di cosa siamo capaci’

“Per noi era una partita molto importante per la classifica e perché si trattava di uno scontro diretto con la capolista. Dovevamo dimostrare di cosa siamo capaci disputando una gara intensa e di carattere: ci siamo presi i punti che ci servono. Ho chiesto scusa perché capita di sbagliare qualche volta (riferendosi all’errore dal dischetto nel derby con il Milan, ndr). Era un mese quasi che non segnavo, ma lavoro sempre per l’Inter: il problema non è se faccio gol o no, ma se l’Inter vince. Segnare è sempre una bella emozione”. Sono le parole di Lautaro Martinez dopo il successo sul Napoli per 3-1.