Ironman torna a Jesolo, decisa la data per il 2022

L’amministrazione comunale, in accordo con i vertici dell’organizzazione del grande evento sportivo, ha individuato la data per l’appuntamento del prossimo anno: 25 settembre

Jesolo si conferma città da Ironman. L’amministrazione comunale ha incontrato i vertici dell’organizzazione del grande evento sportivo, fissando la data in cui ospitare la manifestazione nel corso del 2022. Gli “uomini di ferro” torneranno a Jesolo il 25 settembre 2022.

Dopo il grande successo della prima edizione, svoltasi domenica 26 settembre, Jesolo si prepara ad accogliere il secondo evento della rassegna internazionale Ironman. Anche l’edizione 2022 sarà dedicata al percorso 70.3. Ciò significa che gli atleti partecipanti percorreranno 1,9 chilometri a nuoto in mare aperto, 90 chilometri in bicicletta e infine 21,1 chilometri di corsa. Il percorso sarà definito nel dettaglio nei prossimi mesi, ma certamente coinvolgerà i Comuni limitrofi come nell’edizione 2021, portando i “superatleti” a immergersi nella natura e nella bellezza del territorio di questo tratto di costa veneta.

Le iscrizioni al prossimo Ironman Venice-Jesolo 70.3 non sono ancora aperte ma la gara conta già più di 1.000 partecipanti. In seguito al rinvio dell’appuntamento del 2021 dalla primavera alla fine dell’estate, a causa dell’emergenza sanitaria e alle conseguenti restrizioni, l’organizzazione aveva infatti offerto due possibilità agli atleti che si erano fino a quel momento già iscritti: confermare la partecipazione all’evento per il 2021 nonostante il cambio di data, oppure far slittare la propria iscrizione all’anno successivo. In 1.000 hanno scelto questa seconda opzione, risultando così nell’elenco dei partecipanti all’edizione del 25 settembre 2022.

“Ospitare Ironman e poter collaborare all’organizzazione con i Comuni di Cavallino-Treporti ed Eraclea è stato entusiasmante, vedere poi come tutto sia andato per il meglio facendo vivere alla città una grande giornata di sport è stata una soddisfazione – dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Non abbiamo perso tempo e al termine delle premiazioni della prima edizione ci siamo già rimessi al lavoro per programmare l’evento del 2022. Abbiamo superato un importante test a pieni voti e sono sicuro che il prossimo anno la manifestazione sarà ancora più bella, confermando l’entusiasmo, riportando visibilità alle località coinvolte e coinvolgendo la cittadinanza che già a settembre si è messa a disposizione spingendo circa 400 persone a candidarsi come volontari. Sarà un grande spettacolo e Jesolo la sua splendida cornice”.