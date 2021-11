Isola Vulcano, da oggi divieto di dormire nella zona rossa dalle 23 alle 6

A partire da oggi è scattata all’interno dell’isola di Vulcano, nel Messinese, l’ordinanza da parte del sindaco Marco Giorgianni di divieto di dormire dalle 23 alle 6 del giorno successivo nella zona rossa composta da Porto Levante, Sotto Lentia, la centrale Enel e l’istmo di Vulcanello.

Le circa 250 famiglie saranno così trasferite nelle zone delle case del Piano, di Gelso e di Vulcanello allo scopo di evitare respirare anidride carbonica e gas, in quanto la Protezione Civile le ha ritenute sicure.

L’ordinanza sindacale prevede che per i prossimi 30 giorni nell’isola non possono sbarcare turisti, ma soltanto pendolari per motivi di lavoro.

Intanto è forte il dispiegamento di Carabinieri e Protezione Civile sul territorio e l’Arpa e i Vigili del Fuoco proseguono nella loro attività di mappatura del territorio.