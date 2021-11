La Giunta approva il PROGETTO UNITARIO convenzionato per il riordino e riqualificazione insediativa del nucleo edificato di Baratti

Previsto dall’art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico.



Esce il comunicato ufficiale del Comune di Piombino, dove si dice che: “Il nostro obiettivo è di tutelare l’identità e l’unicità di Baratti, migliorarne l’aspetto e il decoro e, allo stesso tempo, valorizzare quanto resta della sua incredibile storia”.



Si dimenticano di dire però che quell’obiettivo di cui si sono gloriati gli amministratori di oggi, era lo stesso che ha mosso gli estensori dell’art 60 delle Norme Tecniche di Attuazione, che sono quelle su cui poggia il vigente Regolamento Urbanistico “ approvato nel 2014” e il Piano Particolareggiato di Baratti “approvato nel 2013”.



Oggi si realizza quello che si è pensato sette anni fa, quindi identità, unicità e il decoro di Baratti, probabilmente, erano prima nei pensieri della giunta Anselmi che in quelli della giunta Ferrari. In realtà se lo scorda anche il PD e tocca a noi dirlo. Inoltre si palesa il solito paradosso: se per i tanto contestati magazzini a servizio della nautica si è incolpato“quelli di prima”, quest’operazione probabilmente piace, quindi se ne prendono indebitamente il merito.



Ci sarebbe invece un problema di metodo, perché se la giunta approva il documento il 15 novembre e fa il comunicato il 17, solo dopo convoca la IV commissione il 18 novembre e non ci risultano passaggi nel Quartiere; questo la dice lunga sul metodo, che punta tutto sulla speculazione mediatica, un respiro politico che sarà corto e dannoso per tutta la città. Nel frattempo aspettiamo ancora qualcosa di vostro.

Gelichi Riccardo portavoce Amare Piombino