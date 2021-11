L’Inter entra a gamba tesa nella corsa scudetto, Lautaro si risveglia

Nel tardo pomeriggio di ieri l’Inter soffre, poi domina, poi soffre ancora, ma alla fine riesce a vincere per 3-2 a San Siro contro il Napoli e, sfruttando anche il contemporaneo stop del Milan nella giornata contro la Fiorentina, si porta ufficialmente a -4 dalla vetta riscrivendo il proprio nome nella corsa scudetto.

Dopo un primo iniziale svantaggio per il goal di Zielinski, che sfrutta in contropiede una palla persa ingenuamente da Barella, pareggia Calhanoglu su rigore poi Perisic porta in vantaggio anticipando tutti di testa sul calcio d’angolo e alla fine un contropiede guidato Correa viene concluso con un diagonale perfetto da Lautaro che si sblocca e ritrova il gol. Proprio il toro, dove in questa partita diverse occasioni goal gli erano sfumate davanti, lui che non segnava da circa un mese ed era reduce dal rigore sbagliato nel derby contro il Milan, blinda la partita e corre sotto la curva a chiedere scusa ai tifosi. Negli ultimi 20 minuti l’ingresso in campo di Mertens e alcuni cambi di Inzaghi portano l’Inter a rischiare un pareggio, ma la serata alla fine resta colorata di nerazzurro.

Un goal quello di Lautaro, che serviva come l’aria all’Inter, ma soprattutto a lui. L’argentino non gioiva su azione dal 25 Settembre, non segnava dal 2 ottobre su rigore contro il Sassuolo. Nel mezzo poi il maledetto errore dal dischetto nella notte del derby.

Una risposta chiara da parte del toro serviva, e ha scelto la serata giusta per servirla. La serata che di fatto riapre la corsa scudetto dell’Inter, ora solo a -4 dal Napoli. Proprio Lautaro, dopo il gol alla Crespo, ha rivolto alla Curva un gesto di scuse: “Ho chiesto scusa perché capita di sbagliare qualche volta. Era un mese quasi che non facevo gol. Io lavoro sempre per l’Inter e il problema non è se io segno o meno, ma se l’Inter vince, e per noi quello di stasera era uno scontro diretto, perché il Napoli è primo”. La partita è terminata con la vittoria dell’Inter che torna in lotta scudetto e la curva che cantava il suo nome. I tifosi lo hanno sicuramente scusato.