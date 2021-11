Mestre, teatro Toniolo: sabato 27 novembre le attrici Ambra Angiolini e Arianna Scommegna protagoniste dello spettacolo “Il Nodo” incontrano il pubblico alle 17

Sabato 27 novembre alle ore 17.00 le attrici Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, protagoniste dello spettacolo “Il nodo” in scena al Teatro Toniolo fino a domenica 28 novembre per la stagione di Prosa, incontreranno il pubblico in teatro per riflettere sul disagio giovanile. In particolare si affronterà il tema del bullismo, del cyberbullismo e delle loro implicazioni nelle vite dei nostri adolescenti.

Lo spettacolo, diretto dalla regista Serena Sinigaglia, è tratto dal testo dell’autrice americana Johnna Adams e ha riscosso un grandissimo sussesso negli Stati Uniti. Sul palco si misurano due figure femminili, una madre e un’insegnante, in un intenso confronto che parla di bullismo e di rapporti genitori-figli, due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza.

A condurre l’incontro è Carola Minicleri, l’ingresso è libero su prenotazione obbligatoria a partire da oggi su www.culturavenezia.it

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS)come da Decreto Legge 23 luglio 2021 , n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.