Mogliano Veneto, morto nell’auto in fiamme

22.11.2021 – Intorno alle 23. 40 i vigili del fuoco di Treviso con APS autobotte ed autogru sono intervenuti per un’uscita autonoma di strada in via Bonisiolo in località Zerman, nel comune di Mogliano Veneto.

Purtroppo deceduto sul colpo il conducente, rimasto poi bloccato nelle fiamme. L’auto, alimentata a metano, dopo l’impatto con il ponticello sul fosso a bordo strada si è incendiata.

Lunghe le operazioni del caso protrattasi fino alle 4.00 del mattino.