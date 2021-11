Muore 21enne a Roma, sale sulla torre Santa Bibiana con amici per vedere il panorama e cade

Indaga la polfer per capire se veramente questo ragazzo sia accidentalmente caduto o sia stato come dire spinto giù.. Tragedia all’alba nei pressi della stazione Termini a Roma.

Uno studente francese di 21 anni è precipitato dalla torre Santa Bibiana da un’altezza di 20 metri.



Inutili i soccorsi. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. Dalle primissime informazioni, sembra che il ragazzo sia salito dalla scala esterna della torre insieme a un paio di amici per guardare il panorama di Roma dall’alto, quando è scivolato in una cisterna interna. In questo momento la polfer ipotizza un incidente.