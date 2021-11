Napoli: Spalletti, ‘Quando affronti l’Inter devi avere più coraggio’

Dopo il ko di San Siro, il primo stagionale per il Napoli in campionato, Luciano Spalletti è arrabbiato perché “nel primo tempo non abbiamo fatto scelte coraggiose. Quando affronti l’Inter ci vuole coraggio, bisogna giocare la palla e tenerla. Nell’intervallo ho chiesto ai ragazzi di giocare a viso aperto perché se si gioca con paura con queste squadre, non porti a casa nulla. Poi qualcosa è cambiato e abbiamo fatto meglio nella ripresa”.