Ostia, 3 pusher arrestati, cocaina, proiettili e contanti ritrovati nelle abitazioni

Gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato C. G. di 49 anni e C. S. di 19 anni, G. S. di 21 anni resisi responsabili in concorso tra loro del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Gli uomini della squadra giudiziaria esterna, unitamente a personale del reparto cinofili della Questura di Roma, a seguito di un’attività info investigativa volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari dei 3 soggetti poiché vi erano i presupposti per presumere che gli stessi detenessero all’interno dell’appartamento in via Guido Vincon, sostante stupefacenti ai fini di spaccio.

Tali perquisizioni hanno permesso di trovare e sequestrare 25,27 grammi di cocaina, 1.465,00 euro in contanti, un proiettile cal. 9mm x 21, un televisore collegato ad un sistema di videosorveglianza, un monopattino a noleggio, materiale vario per il confezionamento della sostanza e fogli riportanti appunti riconducibili all’attività di spaccio.