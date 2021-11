Paternò, signora accusa un malore e non può scendere per le scale strette: Vigili del Fuoco sul posto con autoscala

Momenti di apprensione quelli che si stanno vivendo adesso in via Emanuele Bellia a Paternò, nel Catanese, dove una signora ha accusato un malore e non è potuta scendere per via delle scale strette.

La segnalazione è giunta alle 16 e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò assieme ai sanitari del 118.

Per poter far uscire la signora dall’appartamento sono stati necessari gli interventi di una squadra di specialista Saf e di un’autoscala del Comando Provinciale di Catania.

Secondo quanto riferito a noi dalla operativa di quest’ultimo, l’intervento è ancora in corso e il traffico sarebbe paralizzato dato l’orario di punta.

Immagine di repertorio