Procida 2022: 44 progetti culturali e due eventi di valore mondiale. Il 22 gennaio annunciata una cerimonia d’apertura “visionaria”

L’isola di Procida si appresta a vivere un 2022 da protagonista come Capitale italiana della Cultura 2022. Si comincia il 22 gennaio 2022 con una cerimonia d’apertura che, come annunciato dalla Regione Campania, sarà “spettacolare e visionaria”. L’evento durerà 8 ore, si ispirerà ai miti del mare e partirà dalla terraferma per poi arrivare sull’isola.

In programma 44 progetti culturali e 150 eventi distribuiti nel corso del 2022 con la partecipazione di 350 artisti provenienti da 45 paesi del mondo. Saranno rigenerati 7 luoghi simbolo dell’isola, a partire dall’antico Palazzo D’Avalos.

Altre due grandi eventi di caratura mondiale, uno all’inizio ed un altro alla fine del 2022, arricchiranno il già corposo programma. Nulla però è stato rivelato su questi due eventi, non resta che attendere l’inizio del 2022 che si preannuncia come un anno magico per l’isola di Procida.