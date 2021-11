Roma, incidente stradale: muore sul colpo 53enne

Roma. C’è stato un incidente mortale questa mattina: su via Salaria, all’incrocio con via Angelo Banti. Erano coinvolti un furgone e uno scooter: in particolare, un Fiat Iveco ed un Honda Vision.

Sono giunti sul posto gli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale. E’ morto sul colpo il conducente dello scooter, 53enne italiano.

Colui che guidava l’autocarro era un ventinovenne, originario delle Isole di Capoverde: rimasto illeso, si è fermato e ha prestato soccorso. Gli agenti hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti e attuato gli accertamenti di rito, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto di via Salaria dove è avvenuto l’incidente mortale è stato chiuso dalle ore 8 fino alle 10 e 48.