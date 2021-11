Roncade, patto fondazione, scuola, Comune e famiglie per aiutare studenti in difficoltà dopo la didattica a distanza

22.11.2021 – La Fondazione “Città di Roncade” ha fatto proprio il progetto “StudioSI’” ideato da un gruppo di insegnanti in pensione del territorio per il recupero scolastico a favore di alunni dell’Istituto comprensivo di Roncade, con l’obiettivo di prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico nel successivo ordine di scuola.

Gli insegnanti – ad oggi sono sette -, prestando la propria attività a titolo di volontariato, sono divenuti così Partecipanti della Fondazione condividendone lo scopo sociale. La Fondazione ha quindi proposto il progetto alla Dirigente scolastica e alle Amministrazioni locali di Roncade e Monastier.

“Il Consiglio di amministrazione della Fondazione crede che questo progetto sia molto importante per contrastare la povertà educativa – spiega la presidente Simonetta Rubinato – perchè mette a disposizione di bambini e ragazzi che si trovano in difficoltà nell’acquisizione delle competenze di base a causa di particolari condizioni personali, anche a seguito delle conseguenze della pandemia sugli apprendimenti scolastici, la professionalità di questi docenti in un rapporto uno a uno, d’intesa con la scuola e ad integrazione di ciò che questa sta già sta attuando”.

Nel mese di ottobre è partito un percorso di recupero per alcuni alunni delle scuole primarie di Roncade, Musestre e Monastier, individuati dagli insegnanti dell’Istituto comprensivo, che vede coinvolti al momento 6 docenti volontari per due pomeriggi la settimana. “Stiamo mettendo in atto l’intervento più idoneo per ogni alunno, attraverso momenti di confronto con gli insegnanti titolari di classe per valutarne l’efficacia. – spiega l’insegnante referente del gruppo– Alla fine di novembre ci sarà quindi un primo momento di verifica tra noi e la scuola”.

Il progetto coinvolge anche le famiglie degli alunni attraverso un patto condiviso che garantisca la frequenza alle lezioni di recupero in modo assiduo e con impegno così da poter conseguire miglioramenti significativi nei risultati scolastici.