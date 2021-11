Non solo quello avvenuto in città in piena notte. Un altro schianto tra auto si è verificato in mattinata ed è avvenuto ancora una volta lungo la tangenziale est di Lecce, così come era successo nel week end con il conducente che era poi stato trovato positivo all’alcol test e poi denunciato. Il sinistro si è verificato intorno alle 10, come detto lungo la tangenziale, in direzione nord, all’altezza dell’uscita per il quartiere San Lazzaro. La dinamica dell’incidente parla di due auto che si sono scontrate anche se per cause ancora tutte da accertare. L’impatto è avvenuto tra una Jeep Renegade e un’Audi A4.

Schianto tra auto, donna 52enne trasportata in Ospedale

Il conducente della Jeep, per fortuna, nonostante l’auto si sia ribaltata e rovesciata su un fianco, dopo lo scontro, è rimasto quasi del tutto miracolosamente illeso. Ad avere la peggio dopo lo schianto tra auto è stata la conducente dell’Audi, una 52enne di Melendugno, che è terminata contro il Guard Rail con il suo veicolo. La donna è rimasta ferita ed è stata accompagnata, dai sanitari del 118 occorsi sul posto, con codice giallo, all’Ospedale di Scorrano. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Lecce per i rilievi del caso.