Spezia, ubriaco alla guida tampona un’auto e scappa via, denunciato

Aveva un tasso alcolemico nel sangue 4 volte superiore al consentito

Ubriaco alla guida di un’utilitaria tampona l’auto che lo precede e se ne va.

E’ stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale.

E’ successo a Spezia. Sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo: l’uomo si era messo al volante con un tasso alcolemico superiore di quasi quattro volte il limite consentito e superiore alla fascia di 1,50 g/l, limite dopo il quale scatta la denuncia penale. Dal punto di vista amministrativo l’uomo dovrà rispondere delle violazioni previste per aver tamponato un’auto e per essersi allontanato senza fornire i propri dati alla controparte. Per il reato di guida in stato di ebbrezza, la polizia locale gli ha ritirato la patente di guida e sequestrata l’auto