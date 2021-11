Spinaceto, arrestati 3 pusher colti sul fatto, sequestrata cocaina e 3mila euro in contanti

Gli agenti del commissariato Spinaceto hanno arrestato C. R. di 50 anni, F. S. di 41 anni e G. M. di 49 anni che all’interno del loro appartamento in via Paolo Renzi erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nelle ore notturne, i vari acquirenti attendevano in strada il Pusher, il quale poco dopo il loro arrivo, scendeva dall’appartamento segnalato e li raggiungeva in strada, effettuava lo scambio e successivamente rientrava in casa. Sequestrati 6,0 grammi di cocaina, 12,3 grammi di mannite e 3.085,00 euro in contanti.