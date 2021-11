Tor Bella Monaca, spacciavano cocaina in una piazza a cielo aperto in via Giovanni Battista, 3 arresti

Nel corso di uno specifico servizio di appostamento e osservazione nel complesso abitativo di via Giovanni Battista Scozza, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove è presente una piazza di spaccio a cielo aperto, gli agenti della squadra investigativa del VI Distretto Casilino, hanno colto in flagranza M. C. di 25 anni e un minore, responsabili del reato di cessione di tre dosi singole di cocaina a tre distinti acquirenti, e per essere stati trovati in possesso di ulteriori 8 involucri di cocaina dal peso di 3,15 grammi e della somma di euro 530,00.

Da subito sono stati individuati il pusher e il suo collaboratore e dall’osservazione diretta si è appurato come all’arrivo dei clienti, il pusher si avvicinava alla cassetta postale dove prelevava la dose richiesta e la consegnava al cliente in cambio del denaro, che immediatamente passava al suo collaboratore. Quest’ultimo, durante le fasi di prelievo della dose e di consegna della stessa, controllava attentamente l’intera area, per avvisare il complice dell’eventuale arrivo di forze dell’ordine. I due sono stati arrestati in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il minore collocato presso il Centro di Prima Accoglienza di Roma Virginia Agnelli, dove dovrà restare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, in via Giovanbattista Scozza, gli agenti hanno arrestato R. M. di 23 anni in quanto trovato in possesso di 8,68 grammi di cocaina di cui, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi e 1,420,00 euro in contanti.