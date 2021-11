Trentenne ragusano morto in Australia: indagini in corso

Andrea Muccio, 30 anni, ragusano ma da sette anni in Australia, è stato trovato morto nella sua abitazione a Coolangatta. Il giovane lavorava nel settore della ristorazione. Era tornato a Ragusa l’estate scorsa per rivedere i genitori e per partecipare al matrimonio di un amico.

Tanti i ricordi su Facebook degli amici e dei conoscenti di Andrea Muccio, che parlano di un ragazzo solare, gentile, sportivo. Nessuno riesce a darsi una spiegazione, neanche gli amici con cui era uscito pochi giorni prima e che ora si domandano come sia potuta succedere una tragedia simile.

Per il momento i contorni della vicenda non son ben chiari: gli investigatori non escludono nulla e sono stati effettuati, nell’appartamento nel quale viveva, diversi rilievi per provare a risalire a qualche traccia utile.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.