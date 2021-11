Ulss 4, contagi in aumento. Il direttore del dipartimento di prevenzione: «Il vaccino è il mezzo più efficace per garantire un Natale sereno»

22 NOVEMBRE. Aumentano i contagi nelle fasce dei più giovani ma non sono esclusi gli adulti con un correlato aumento dei ricoveri ospedalieri: “Da oggi, a partire dai 40 anni d’età, e trascorsi 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, si può ricevere la terza dose, invitiamo la popolazione a prenotarla in modo tale da poter evitare possibili restrizioni durante le festività di Natale”. A dirlo è Anna Pupo, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 4, che oggi, insieme alla dottoressa Francesca Ciraolo, direttore sanitario dell’Ulss 4, ha illustrato il quadro della situazione su contagi e vaccini anti covid.

Contagi. Il numero delle positività è in crescita da due settimane ed attualmente registra una media di 80 contagi giornalieri. Attualmente sono 759 le persone positive al virus nel territorio del Veneto Orientale con i picchi maggiori localizzati nei comuni più popolosi di quest’area, come Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo. “Un aumento particolare si registra nella popolazione scolastica, nella fascia d’età della scuola primaria quindi in bambini d’età che non rientra in quella vaccinabile” ha spiegato la dottoressa Pupo. Ad oggi sono 44 le classi poste in quarantena equivalenti a 901 alunni; oltre a queste il dipartimento di prevenzione dell’Ulss 4 ha posto in sorveglianza 22 classi, ossia classi che hanno avuto un solo contagio e gli altri alunni sono negativi al tampone, pertanto in questi ultimi non possono effettuare alcuna attività scolastica al di fuori delle lezioni in aula.

Ricoveri. Ad oggi sono 14 e persone ricoverate per Covid19 nel’area malattie infettive all’ospedale di Jesolo, e 3 le persone in terapia intensiva (2 a Portogruaro, 1 a San Donà). “All’ospedale di Jesolo è stata aumentata la disponibilità di posti letto di malattie infettive con il conseguente aumento di personale – ha osservato il direttore sanitario, Francesca Ciraolo – . Questo non significa che è stato riattivato il covid hospital ma che abbiamo aperto tutto il modulo da 22 posti letto. Sono stati attivati anche altri due posti letto di terapia intensiva per i contagiati più gravi, all’ospedale di Portogruaro; ciò significa che questa terapia intensiva passa a 2 a 4 posti letto per pazienti covid-positivi, a questi si aggiunge un posto letto a San Donà di Piave per un totale di 5 posti letto covid di terapia intensiva”.

Vaccini anticovid. Sono 357.588 le dosi di vaccino somministrate nell’Ulss4, di cui 12.930 terze dosi. Circa ‘85% della popolazione vaccinabile si è immunizzata con il ciclo di base mentre altri 28 mila residenti non sono ancora vaccinati. Riguardo la campagna vaccinale per le dosi booster, o terze dosi, oggi è iniziata l’immunizzazione della popolazione a partire dai 40 anni d’età con un’ondata di prenotazioni che hanno occupato tutti i posti disponibili sino a fine dicembre. Nei prossimi giorni verranno attivate altre disponibilità. “Un ottimo lavoro è stato fatto su questo fronte dai medici di famiglia – ha sottolineato la dottoressa Pupo – i quali hanno contributo a somministrare 1/3 delle terze dosi. Ricordo alla popolazione che la terza dose può essere effettuata anche insieme all’antinfluenzale”. Da oggi a fine anno sono potenzialmente 40.000 le persone che hanno superato i 6 mesi dal ciclo primario e quindi candidate a ricevere la dose booster.

Sul fronte sanitario il personale che ha ricevuto la terza dose equivale al 60%; nelle RSA il tasso di copertura di terza dose è al 70% degli ospiti con la previsione di arrivare al 91% entro fine mese.

L’appello. “Il vaccino è il mezzo più efficace per proteggersi dal virus – ha ribadito la dottoressa Pupo in conferenza stampa – ed anche qualora il vaccinato sia contagiato l’immunizzazione evita gravi quadri clinici, ossia il ricovero in terapia intensiva. Invito la popolazione ad effettuarla e solo così facendo potremo pensare di trascorrere le festività di fine anno senza restrizioni”.