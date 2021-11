Villanova Tulo: muore un giovane operaio

Villanova Tulo. Siamo in Sardegna. Un operaio, il 22enne Roberto Usai stava lavorando nell’ambito di una ditta di prefabbricati a Isili, in località Perd’e Quaddu. Era uno dei componenti del Gruppo Folk Tziu Pitanu di Villanova Tulo, giocava nella squadra di calcio del paese e partecipava attivamente alle iniziative promosse.

Non sappiamo ancora come, ma il giovane ha perso la vita. Un’ambulanza del 118, giunta sul posto, non ha potuto salvare l’operaio. Sono all’opera i Carabinieri della compagnia di Isili coordinati dal comandante, il capitano Elias Pasquale Ruiu, e gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal) dell’azienda tutela della salute Sardegna.