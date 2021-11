Basket A 2021/2022. 9a giornata. Virtus Bologna batte Brindisi alla Segafredo Arena per 90 a 82.

Dopo la vittoria su Brindisi ha parlato in conferenza stampa il coach delle V nere Sergio Scariolo: “Faccio i complimenti a Brindisi per aver lottato fino alla fine ma soprattutto per il loro percorso negli ultimi anni. La nostra fiducia sta crescendo, ancora con momenti buoni e momenti meno buoni ma vedo una linea ascendente. Stiamo acquisendo solidità e brillantezza soprattutto nei momenti positivi per noi, quelli in cui riusciamo a giocare con il nostro ritmo. Abbiamo tenuto Brindisi al 43% dal campo, questa cosa mi va molto bene. Vedo ancora margini di miglioramento anche se alcuni giocatori sono ad un punto che non mi aspettavo. Quando la nostra energia è alta possiamo essere una buona squadra. Siamo stati bravi a voler finire col piede schiacciato sull’acceleratore, perché poi in queste partite può succedere di tutto, anche in ottica ritorno. Oggi tutti hanno fatto qualcosa di utile per la squadra, qualcuno si è visto di più qualcuno meno: siamo riuscirti a rendere tutti partecipi. Non siamo una squadra egoista e questo è un aspetto positivo, a volte ci manca un po’ di lucidità nel vedere il compagno libero ma devo dire che in generale che la squadra è affiatata tecnicamente e personalmente per essere al terzo mese di lavoro”.

Il tabellino della gara

Virtus Segafredo Bologna vs Happy Casa Brindisi 90-82

(Q1 17-27; Q2 50-35; Q3 72-62)

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 10, Cordinier 13, Pajola 6, Alibegovic, Hervey 20, Ruzzier 3, Jaiteh 8, Alexander 3, Ceron, Barbieri, Weems 13, Teodosic 14.

Coach: Scariolo

Happy Casa Brindisi: Carter, Adrian 13, Perkins J. 9, Zanelli 7, De Donno, Visconti 2, Gaspardo 10, Clark 17, Guido, Chappell 4, Udom 2, Perkins N. 18.

Coach: Vitucci