A Roccella Jonica è un vero e proprio esodo: giunti 514 migranti, 29 positivi al Covid-19

Nuovi sbarchi in Calabria. Sono arrivati al porto di Roccella Jonica 514 migranti di nazionalità egiziana. Il gruppo è giunto in tre momenti separati, il primo nella giornata di domenica alle prime ore dell’alba a bordo di una motopesca con circa 300 soggetti, il secondo nel pomeriggio, giunto in Calabria tramite un peschereccio. In serata un barcone con a bordo 88 migranti ha concluso la giornata di sbarchi.

Il gruppone è stato sottoposto a tampone molecolare e 29 soggetti sono risultati positivi al Covid-19 e in seguito isolati dal gruppo e sottoposti alle cure.

I controlli hanno registrato 408 migranti maggiorenni e 106 minorenni. Individuati tre presunti scafisti che sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.