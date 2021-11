Calcio: un comparatore quote in tempo reale

Nel mondo delle scommesse sportive non è mai così semplice riuscire a raggiungere una buona continuità di risultati. Spesso e volentieri, infatti, si tende notevolmente a sottovalutare quanto è complicato realizzare delle schedine vincenti, visto che non ci si può basare solo ed esclusivamente sull’aiuto della dea bendata.

Ecco spiegato il motivo per cui sono sempre più richiesti alcuni strumenti che possono dare una mano agli scommettitori nell’orientarsi nella folta selva di scommesse che riempi i palinsesti. In fondo, al giorno d’oggi si può scommettere davvero su ogni tipo di dato e statistica. Se una volta esisteva solamente prendere in considerazione il risultato finale, al giorno d’oggi le cose sono cambiate notevolmente, dal momento che si può puntare persino sul numero di calci d’angolo di una squadra alla fine del primo tempo.

L’importanza di ComparaBet.it

Tra le tendenze più evidenti in questo settore nel corso degli ultimi mesi, troviamo indubbiamente l’utilizzo di un comparatore di quote. Si tratta di uno strumento che offre la possibilità di effettuare una precisa analisi delle quote che vengono proposte all’interno del palinsesto, orientandosi solo ed esclusivamente verso quelle che sono più vantaggiose in base alle proprie esigenze.

ComparaBet.it è indubbiamente il comparatore quote più apprezzato nel corso degli ultimi mesi. Nonostante sia stato lanciato da poco tempo sul web, questo sito offre davvero tutto ciò che ad un appassionato di scommesse serve sapere per potersi orientare alla perfezione nel mondo delle scommesse sportive su portali italiani.

ComparaBet.it fa parte del network digitale legato a DT9 Affiliations e si pone come obiettivo principale quello di trasmettere adeguate informazioni, in modo particolare in modo costante e continuo, agli utenti sulle proposte di scommessa che sono correlate ai più importanti bookmakers che operano in maniera autorizzata sul mercato italiano. Insomma, una sorta di vero e proprio mix tra pronostici, consigli, notizie e tante altre informazioni che si possono rivelare estremamente preziose per scommette e divertirsi sempre con un alto livello di sicurezza.

Tra i punti di forza di questo portale troviamo indubbiamente anche il fatto di offrire notizie e informazioni che riguardano naturalmente la Serie, ma ci sono anche tanti canali che si focalizzano sui principali campionati in Europa, come ad esempio la Liga spagnola, la Premier League, la Bundesliga, la Liga Primeira portoghese, la France Ligue e l’Eredivisie del campionato olandese.

Oltre al fatto di poter sfruttare questo portale per comparare le varie quote che vengono proposte online, questo nuovo strumento messo a disposizione dal gruppo DT9 Media vuole diventare anche un vero e proprio sistema che possa mettere in contatto i giocatori con le proposte e le offerte dei migliori bookmakers che operano sul mercato italiano rispettando in tutto e per tutto quanto è previsto dalla legge.

Tecnologia: l’evoluzione nel mondo del calcio

L’evoluzione tecnologica ha portato tantissime innovazioni, non solo nel mondo delle scommesse, ma anche per chi sta dall’altra parte, ovvero gli stessi atleti, le squadre e sul concetto stesso di gioco. Basti pensare all’introduzione dell’innovativo sistema della goal-line technology, che ha risolto una volta per tutte l’annoso sistema di stabilire se il pallone aveva varcato o meno la linea della porta.

La goal-line technology ha consentito di risolvere un problema delle reti fantasma che si trascinava da diverso tempo. In che modo? Andando a sfruttare la bellezza di sette telecamere per ciascuna porta ad alta velocità, che sono in grado di seguire in maniera continua il pallone, grazie anche a delle riprese in 3D, che sono in grado di controllare con estrema precisione non solo la traiettoria, ma anche il percorso che viene compiuto da parte della palla. Nel momento in cui la palla oltrepassa la linea della porta, ecco che un orologio che viene indossato da parte dell’arbitro segnala a quest’ultimo che la rete è da convalidare.