Pastore tedesco ucciso a colpi di fucile: indagano i carabinieri forestali di Priverno

Una tranquilla serata autunnale è stata funestata, a Priverno, da un episodio tanto inquietante tanto, allo stato attuale delle cose, inspiegabile.

E’ successo ieri a Priverno, dove una famiglia, residente in località Boschetto, ha sentito alcuni colpi di fucile. Precipitatosi all’esterno, il padrone di casa ha trovato il suo cane, una femmina di pastore tedesco, a terra esanime. Ferito, invece, il cucciolo. Entrambi con collare, sono stati oggetto dei colpi di un’arma da fuoco, presumibilmente un fucile.

Un gesto barbaro e, come detto, ancora senza un motivo. Nonostante la richiesta immediata di soccorso veterinario, per Fiamma non c’è stato nulla da fare.

Sull’episodio indagano i carabinieri forestali di Priverno.