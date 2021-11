Catania, auto si ribalta in piazza Mancini Battaglia all’altezza dello spartitraffico: Municipale sul posto

Paura questo pomeriggio intorno alle 17,40 in piazza Mancini Battaglia, nel quartiere Ognina di Catania per un incidente.

Precisamente all’altezza dello spartitraffico che divide le due carreggiate nell’innesto con la circonvallazione un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata.

Si è trattato quindi di un sinistro autonomo e la causa più accreditata sembrerebbe essere quella di un impatto del veicolo con lo spartitraffico. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Catania, che sono ancora sul posto e stanno eseguendo i primi rilievi per ricostruire la dinamica.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa della Polizia Municipale, quanto accaduto ha causato degli inevitabili rallentamenti e sono ancora da stabilire il numero e le condizioni delle persone coinvolte.

Immagine di repertorio