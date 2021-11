Catania, giovedì 25 novembre in via Teatro Massimo incontro dell’Ugl sul tema della violenza su donne e minori

In occasione della “Giornata internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, giovedì 25 novembre alle 17.30, nella sala conferenze di via Teatro Massimo n° 34 i sindacalisti della Ugl di Catania si incontreranno per confrontarsi sul tema “La violenza sulle donne in ambito familiare e le conseguenze sui minori”.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio provinciale Pari opportunità guidato da Giusy Fiumanò, dopo i saluti del segretario territoriale Giovanni Musumeci, si articolerà in una serie di interventi e riflessioni che saranno propedeutiche all’avvio di un percorso che, nel 2022, continuerà a vedere la Ugl catanese come sempre impegnata sul fronte della lotta contro ogni forma di discriminazione di genere.