Champions: Atletico Madrid-Milan, Tonali ‘Vincere nostro unico obiettivo’

La partita più importante è sempre la prossima, quindi per me e per la squadra quella Madrid è la partita più importante. Ci manca ancora uno step in Champions League: dobbiamo vincere, è il nostro unico obiettivo. In questa competizione i dettagli fanno la differenza, lo ha dimostrato anche la gara d’andata. A San Siro, fino all’espulsione di Kessie, siamo stati superiori, poi il match è cambiato. Domani è fondamentale, vincere potrebbe fare la differenza: ci crediamo e daremo l’anima. L’Atlético è una grande squadra, giocando in casa avranno una marcia in più, ma non vedo un favorito e abbiamo comunque dimostrato di potercela giocare con tutti“.

QUESTIONE DI DETTAGLI

“In Champions League tutte le squadre hanno grande esperienza e furbizia, noi siamo una squadra giovane. Dobbiamo migliorare in questi aspetti e lo stiamo facendo, in questa competizione ci manca ancora qualcosina in tutto. Abbiamo anche subito delle decisioni arbitrali negative, ma capita nel calcio“.

LA SUA CRESCITA

“Sono cresciuto tanto, in questa stagione balza all’occhio perché nella scorsa ho avuto un rendimento più basso. Devo continuare così e non farmi condizionare dai complimenti che sto ricevendo“.