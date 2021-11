Mentre in tutto il territorio nazionale si accelera sulle terze dosi dei vaccini anticovid, Asl Lecce comunica i nuovi orari di apertura degli hub vaccinali di Popolazione, validi da oggi fino al 27 novembre. Gli orari di apertura sono uniformi dal lunedì al sabato la mattina (ore 8.30-13.30) in tutti i Centri, e nel pomeriggio (ore 15-17.30) pur se in giorni diversi, come di seguito indicato. Nei prossimi giorni, per dar seguito al piano regionale “Tre volte sicuri”, sarà definito il modello organizzativo per il potenziamento delle attività vaccinali e per il miglioramento dei livelli di copertura. Attese dunque ulteriori indicazioni sulla riorganizzazione dei Punti vaccinali in provincia di Lecce e sulla modalità di accesso. Ricordiamo che si accede agli hub vaccinali anche senza prenotazione.

Hub vaccinali, ecco tutti gli orari nel leccese

Ecco tutti gli hub vaccinali in provincia di Lecce e i relativi orari di apertura e chiusura:

Lecce

Caserma Zappalà – Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) Lecce

Da Lunedì al Venerdì 8:30/13:30 e 15-17.30

Sabato 8:30/13:30

Martano

RSSA Martano

Via Rita Levi Montalcini Martano

Da Lunedì al Sabato 8:30/13:30

Martedì e Giovedì 15-17.30

Poggiardo

Ex Asilo Infantile

Via Santa Caterina da Siena n. 2 Poggiardo

Da Lunedì al Sabato 8:30/13:30

Martedì e Giovedì 15-17.30

Maglie

Pta, Presidio territoriale di assistenza Via Ferramosca (Ex Ospedale)

Da Lunedì al Sabato 8:30/13:30

Lunedì e Mercoledì 15-17.30

Casarano

Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano- Collepasso – Casarano

Da Lunedì al Sabato 8:30/13:30

Martedì 15-17.30

Galatina

Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco, Galatina

Da Lunedì al Sabato 8:30/13:30

Lunedì 15-17.30

Gallipoli

Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino – Gallipoli

Da Lunedì al Sabato 8:30/13:30

Martedì e Giovedì 15-17.30

Nardò

Stabile Zona Industriale, Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz – Nardò

Da Lunedì al Sabato 8:30/13:30

Gagliano del Capo

Pta, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 – Gagliano del Capo

Da Lunedì al Venerdì 8:30/13:30 e 15-17.30

Sabato 8:30/13:30