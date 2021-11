Jesolo, sostegno affitti, domande fino al 26 novembre

23.11.2021 – Tornano le misure di sostegno agli affitti. L’amministrazione comunale ha approvato il bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno al pagamento dell’affitto relativo al 2021.

Possono inoltrare domanda i cittadini residenti a Jesolo, in possesso di attestazione ISEE prodotta nel 2021, da cui risulti un importo non superiore a 20.000 euro. Altro vincolo richiesto è quello di essere stati titolari di un regolare contratto di affitto nell’anno 2020, ai sensi della normativa vigente, per un alloggio sito nella Regione Veneto e occupato a titolo di residenza principale o esclusiva.

Le domande vanno inoltrate entro il 26 novembre 2021 presso i CAF convenzionati con il Comune di Jesolo presenti sul territorio (CGIL e CISL). In alternativa è possibile presentare la domanda in modo autonomo via web, collegandosi al portale messo a disposizione dalla Regione Veneto:

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/index.html

In questo caso, la scadenza per la presentazione della domanda è il 30 novembre 2021.

Per informazioni, consultare il sito istituzionale del Comune di Jesolo (www.comune.jesolo.ve.it) oppure rivolgersi all’Ufficio dei Servizi sociali presso il municipio di Jesolo al telefono 0421359189 / 359179. Email: politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it

“La pandemia ha messo in seria difficoltà molte persone e acuito i problemi di chi già stava affrontando un momento complicato prima che l’emergenza sanitaria avesse inizio – dichiara il vicesindaco della Città di Jesolo, Roberto Rugolotto -. L’amministrazione sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità per ridurre i problemi dei cittadini di Jesolo. Questo bando è uno strumento fondamentale che va proprio in questa direzione, che impegna gli Uffici competenti i quali sono però molto solerti e attenti. Siamo sicuri che questo intervento darà una mano agli jesolani oggi in difficoltà, in una fase che speriamo sia di breve durata e di transizione verso momenti migliori”.