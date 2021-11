Liste Civiche Val di Cornia: “ l’attuale disgregazione politica della Società della Salute Valli Etrusche”

Comunicato congiunto delle liste civiche della Val di Cornia: Assemblea Popolare Suvereto, Officina San Vincenzo, Lavoro e Ambiente Piombino e Gruppo 2019 Campiglia Marittima.

“Le liste civiche Officina ( San Vincenzo), Assemblea popolare (Suvereto) , Lavoro e Ambiente (Piombino) e Gruppo 2019 (Campiglia Marittima) hanno deciso di incentrare la propria attenzione sulle tematiche di interesse sovracomunale partendo dalle problematiche che, secondo la propria sensibilità politica sentono più urgenti, come l’attuale disgregazione politica della Società della Salute Valli Etrusche, avviatasi con le dimissioni del Presidente Donati, attuale sindaco del Comune di Rosignano Marittimo, che sta avendo dei risvolti decisamente preoccupanti.Piuttosto che continuare nel tentativo di consolidare il proprio assetto politico vista anche la fallimentare esperienza condotta sino a questo momento, gli impellenti problemi sia di rilevanza sanitaria che sociale dovrebbero orientare la Sds Valli Etrusche ad adottare misure concrete per la coordinata risoluzione delle problematiche esistenti.La Società della salute così facendo non fa altro che allontanarsi dalle concrete esigenze della cittadinanza, come quella di poter fruire di efficaci e efficienti servizi socio-sanitari.Pertanto le Liste Civiche della Val di Cornia, di maggioranza e di opposizione, ritengono opportuno per la Società della salute mettere da parte i dissidi politici, recuperare il buon senso e cercare di predisporre adeguate misure per rispondere alle reali esigenze delle popolazione.

Officina San Vincenzo Assemblea Popolare SuveretoLavoro e Ambiente PiombinoGruppo 2019 Campiglia Marittima